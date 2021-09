Stramaccioni: “Scudetto, Inter favorita. Correa pazzesco, sarà il suo anno. Dzeko top”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, è sicuro: questo sarà l'anno di Corre

INZAGHI - "Se si voleva dare continuità tecnico-tattica, di sicuro era il profilo migliore per sostituire Antonio. Inzaghi non poteva sperare in un inizio migliore anche per l’impatto che hanno avuto i nuovi. Inter favorita per lo scudetto? Visti i problemi della Juventus, direi assolutamente di sì. Ritengo che sia la più accreditata e forse ancora la più affamata".