Stramaccioni: “Cassano? Messi uno contro l’altro da situazioni esterne. Icardi? La verità…”

In una lunga intervista a Fanpage, Andrea Stramaccioni è tornato sulla sua esperienza sulla panchina dell'Inter. Il tecnico ha ricordato in particolare il litigio con Antonio Cassano: "Ero giovane e l’Inter è una piazza non facile. Cassano è stato un grandissimo talento, un campione. I primi sei mesi convinsi il presidente a prenderlo dal Milan perché per me aveva delle qualità incredibili. Purtroppo dopo siamo stati messi uno contro l’altro da situazioni esterne. Probabilmente ora non arriverei a un punto del genere. Antonio è un istintivo e avrà avuto le sue ragioni per pensare in un modo, così come io in un altro. Eravamo due ragazzi cresciuti per strada. Ma sono cose che nel calcio succedono. Tendo a ricordare quelle belle".