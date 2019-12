Stramaccioni: “Inter, serve una punta. Vidal è il giocatore perfetto per Conte”

Ospite negli studi di Sky, Andrea Stramaccioni ha parlato dell’Inter e del nuovo ciclo: “Il mix tra Marotta e Conte è alla base dell’impatto immediata del nuovo allenatore sulla squadra. Oltre alla bravura del mister, questa sinergia ha portato la squadra verso la direzione scelta da lui. Questa cosa ha però un piccolo effetto collaterale: per scegliere calciatori congeniali al progetto, in estate non sono arrivati tutti quelli di cui Conte aveva bisogno. Lui sa benissimo che questa situazione può essere aggiustata nel mercato di gennaio“.

“Le parole di Conte? Credo si riferisca al fatto che a gennaio possa tamponare quelle che sono le emergenze. Quella dell’Inter è un’emergenza tangibile, che la Juve risente di meno perché ha una rosa più completa“.

Poi sul mercato: “Sicuramente di un’alternativa alla coppia d’attacco Lautaro-Lukaku. Oltre a Sanchez, serve un quarto profilo. Senza nulla togliere a Lukaku e Lautaro, un giocatore con caratteristiche diverse può rompere gli equilibri“.

Sulla possibilità di schierare dall’inizio Esposito e Agoume: “Credo che Conte non cambierà il sistema di gioco. La variante che lui utilizza è il terzo centrocampista: Vidal è ‘il’ giocatore per Antonio Conte. È un giocatore che già nella Juve di Conte trasformava la partita con una fiammata, ha una personalità incredibile. Se tra Esposito e Politano preferisce il primo è per una questione di caratteristiche. Matteo (Politano, ndr) non è una vera punta, mentre l’altro sì“.