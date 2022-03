Stramaccioni: “Inter, Dybala non si discute. Lautaro incredibile. Con la Juve…”

Le parole dell'ex tecnico nerazzurro: "L’Inter è forte, secondo me la più forte. Deve andare a Torino a dimostrarlo. Pronta a soffrire"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Andrea Stramaccioni , ex allenatore dell'Inter, ha parlato così in vista della sfida di domenica sera tra la Juventus e i nerazzurri.

«Noi venivamo da un bel ciclo di risultati e di prestazioni (quello fu il nono successo consecutivo in trasferta per l’Inter, ndr), la Juventus in casa nel nuovo stadio aveva sempre vinto e ci precedeva in classifica. Decisi di fare quello che non avevo ancora visto fare a nessuno contro quella Juventus cioè difenderci, attaccando. Giocammo con tre punte vere, Milito, Palacio e Cassano. Tre grandissimi campioni che insieme al resto della squadra confezionarono una grande prestazione».