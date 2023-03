Stramaccioni: “Inter tenuta a galla dalla Champions. Conte? Tornerebbe al volo se…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Andrea Stramaccioni , tecnico, ha parlato così della stagione disputata sin qui dall'Inter : "Sicuramente, la stagione è al di sotto delle aspettative e del valore della squadra di Simone Inzaghi. Nelle ultime due stagioni, l’Inter ha vinto uno scudetto e perso un altro sul filo di lana in maniera rocambolesca. Per me, è altamente al di sotto di quello che può fare, ma è tenuta a galla dalla Champions. Il doppio confronto col Benfica ai quarti di finale può, paradossalmente, dare un senso ad una stagione negativa.

È innegabile, per stessa ammissione di Inzaghi, che l’Inter ha sfoderato prestazioni diverse in Europa rispetto a quelle messe in mostra in Serie A, dove è apparsa svuotata, distratta e poco continua. Conte? Lo capisco benissimo, nel mio piccolo sono tante riflessioni che faccio anche io dopo anni all’estero. Il nostro è un lavoro che dà tantissimo, ma toglie altrettanto alla sfera personale. Tornando al calcio, non vorrei connettere le due cose. Adesso è arrabbiato con la squadra, perché vuole di più, ma è lì al quarto posto in Premier League con una squadra che, post Pochettino, ha sempre avuto problemi. Però, se si aprisse uno scenario italiano per il futuro, credo che lo prenderebbe al volo".