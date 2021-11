Stramaccioni: “Inter, tra i meriti di Inzaghi anche una questione tecnico-tattica”

L'ex allenatore interista ha parlato del momento della squadra e di come abbia inciso il lavoro del collega su un calciatore in particolare

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, intervenuto in collegamento su Skysport, ha parlato del momento dei nerazzurri: «Se è la più forte del campionato? Sicuramente parte da una posizione importante, è una delle più attrezzate e questo, a detta di tutti, è una Serie A equilibratissima. Uno dei tornei più affascinanti degli ultimi anni. E questo sta riscuotendo appeal internazionale, questa competizione stimola interesse».

«Aggiungo ai meriti di Inzaghi, ed è una cosa un po' più tecnico-tattica, la velocità con cui è riuscito ad integrare Calhanoglu nel 3-5-2. Lo dico perché secondo me integrare un centrocampista di qualità in un 3-5-2 non è sempre così automatico. L'adattamento non è così veloce. Si è visto con Eriksen e Conte per esempio. Lui probabilmente ha ripercorso la strada con Luis Alberto alla Lazio. Il rendimento del turco è dato dalla velocità con cui si è inserito nel modulo e nel Milano non aveva mai giocato così», ha concluso il mister.