Stramaccioni: “Inter-Napoli si deciderà a centrocampo. Brozovic fondamentale”

L'ex tecnico nerazzurro presenta così il big match in programma il 4 gennaio che aprirà il 2023 della Serie A

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, in un'intervista concessa a Il Mattino ha presentato la sfida contro il Napoli che aprirà il 2023: "Il Napoli? È costruito a immagine e somiglianza del mio maestro Spalletti".

Stramaccioni, la sosta per il mondiale può essere un fattore nella lotta per lo scudetto?

"Sì, lo è. È una cosa unica che azzera i valori. Una sosta invernale fa bene a chi non sta bene e non al Napoli che invece aveva messo il turbo. Ma Spalletti saprà come ricominciare il cammino con il piede giusto".