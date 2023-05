Stramaccioni: “Napoli capolavoro di Spalletti. Luciano in perfetta sintonia”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Andrea Stramaccioni, tecnico e commentatore, ha parlato così del lavoro a Napoli di Luciano Spalletti: «Luciano si confidava con me, come un maestro può fare con l'allievo. Questo Napoli da un punto di vista tecnico e tattico è un capolavoro di Spalletti. E mi fa sorridere se andiamo a rileggere quello che si diceva del Napoli a in estate dopo le partenze dei big. Ha fatto un grande lavoro. Soprattutto fuori dal campo. Spalletti ha creato un'alchimia difficilmente ravvisabile in squadre che vincono.