Stramaccioni: “Frattesi in panchina? Non è un problema, ecco perché. Lautaro e Thuram…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Milan, ai microfoni di Dazn Andrea Stramaccioni ha parlato dell'atteso derby. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Forse è una gara che arriva troppo presto. Sono due squadre che viaggiano col vento in poppa. Mi ha colpito di più il Milan, non tanto per le vittorie ma per la proposta tecnica offerta sul campo. Frattesi? Io non lo vedo come un problema, conosco Davide ed è un ragazzo d'oro".