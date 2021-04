Stramaccioni: “Volevo Verratti all’Inter. Moratti ci provò, ma tutti avevano paura…”

Andrea Stramaccioni ha svelato un retroscena di mercato. Il tecnico afferma di aver chiesto a Moratti di prendere il centrocampista

Alla fine non se ne fece nulla e Stramaccioni spiega perché: "Per dare un'idea del calcio italiano, riflettete sul fatto che Marco Verratti è stato preso dal Paris Saint-Germain senza passare per la Serie A. Era al Pescara con Insigne ed entrambi erano già di un'altra categoria. Volevo Verratti all'Inter, Massimo Moratti ci provò, ma tutti avevano paura di puntare su di lui, nessuno ci credeva".