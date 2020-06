GdS – Serie A, strappo nel Consiglio Federale: Marotta vota contro la delibera

La Serie A ha stabilito i piani B e C. Nel Consiglio Federale di ieri è arrivata la delibera definitiva per la ripartenza del campionato. Playoff e playout in caso di stop del campionato entro il 10 luglio, altrimenti si ricorrerà all’algoritmo e alla classifica cristallizzata ma senza assegnare lo scudetto. Tra i temi trattati anche il principio dell’invariabilità dei meccanismi di retrocessione e promozione in tutte le serie.

La Gazzetta dello Sport parla di strappo: “18 voti contro 3. Hanno votato, infatti, contro la delibera solo Paolo Dal Pino, Beppe Marotta e Claudio Lotito, i tre rappresentanti della Lega di A in Consiglio Federale“.