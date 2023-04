Strasser: “Voglio derby in Champions. Il Milan manderebbe fuori l’Inter al 100%”

Ecco le dichiarazioni dell'ex giocatore del Milan in vista dell’eventuale doppia sfida in semifinale contro l'Inter

Rodney Strasser, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del possibile derby in Champions League. Ecco le dichiarazioni del giocatore in vista dell’eventuale doppia sfida in semifinale: "Il passaggio del turno contro il Napoli è stato grandioso. Un traguardo importantissimo raggiunto dopo molti anni, quello della semifinale: la squadra di Pioli lo ha fatto a modo suo, in modo unito".