Straus-Inter, CdS: “Verità o speculazioni? Sarebbe sfida inedita. Ma a New York…”

Nelle ultime ore il nome di Daniel Straus è iniziato a circolare con maggiore insistenza tra i papabili profili interessati all'Inter. Il Corriere dello Sport in edicola oggi racconta alcuni episodi e traguardi ottenuti in carriera. Fondatore di CareOne, una delle aziende specializzate in salute e assistenza anziani, Straus è anche azionista di minoranza dei Memphis Grizzlies (NBA) e un anno fa ha provato anche a comprare i Minnesota T-Wolves, sempre nel basket americano. "Il nome di Straus, associato a una possibile trattativa per l’acquisto dell’Inter, non è l’unico. Nessuno fa commenti sulle “speculation”, congetture, ma a New York nessuno sarebbe sorpreso da una mossa del genere", spiega il CorSport che chiosa così: "L’Inter sarebbe una sfida inedita. Se c’è uno spiraglio, è questo senso di novità, oltre ai dollari, ad attrarre i miliardari americani".