Straus, dall’Inter arrivano smentite. “Ma qualcosa sotto traccia si muove. E Zhang…”

"Giorni decisivi per i conti dell'Inter", titola Tuttosport che definisce caldo il mese di gennaio che attende Zhang

"Sarà un gennaio... caldo quello di Steven Zhang. Come anticipato ieri, in questi giorni il presidente dell’Inter sta valutando dei dossier con delle proposte di acquisto per il club nerazzurro. L’interesse per l’Inter è stato mostrato da alcuni gruppi statunitensi, in particolare quello guidato dall’uomo d’affari nel campo delle strutture sanitarie, Daniel E. Straus". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle voci di un concreto interesse di profili americani sull'Inter. "Zhang si trova negli Stati Uniti, in particolare a Los Angeles: da quanto fa sapere la società nerazzurra il numero uno ha lasciato Nanchino sotto le feste di Natale, proprio per passarle nel paese in cui ha vissuto per quasi dieci anni, fra gli studi accademici e i primi impieghi lavorativi presso alcune prestigiose banche d’investimento. I rumors su possibili trattative vengono definiti “speculazioni”, ma qualcosa sotto traccia si sta muovendo. Quello che appare certo è che non ci sia nulla in ballo con Pif, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita: su quel fronte sono infatti arrivare nuove e decise smentite, da entrambe le parti. Ma per quanto concerne il “lato” americano, solo il tempo dirà se le offerte arrivate sul tavolo a Suning si trasformeranno in qualcosa di più concreto", spiega Tuttosport.