Strefezza: “In Serie A terzini devastanti come Gosens, devo lavorare tanto”

Protagonista nella promozione del Lecce in Serie A nella passata stagione, Gabriel Strefezza si prepara ad affrontare con i salentini l'Inter di Simone Inzaghi al Via del Mare in occasione della prima giornata.

"Tutti i terzini sinistri in Serie A sono devastanti. Ci sono Theo Hernandez, Gosens... Quindi devo lavorare tanto per partire forte come loro altrimenti mi mettono in tasca (ride, ndr)".