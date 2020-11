Stringara: “Eriksen, esperienza al capolinea. Scambio con Calhanoglu? Ci guadagnerebbe l’Inter”

L’ex calciatore Palo Stringara, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha parlato di Eriksen e delle voci di mercato sul trequartista danese dell’Inter:

Inter-Eriksen: lei lo terrebbe o lo darebbe via?

“Ogni giocatore ha il proprio valore, poi però c’è il campo. Credo che la sua esperienza all’Inter sia ormai al capolinea, almeno che non cambi qualcosa. E’ stata un mezzo disastro e non so di chi sono le colpe. Non ha mai inciso, quindi è un problema dei dirigenti quello di venderlo”.

Milan: Eriksen per Calhanoglu sarebbe un buon cambio?

“Il calcio italiano è particolare, non è semplice ambientarsi. Ogni contesto ha la sua storia, ma a parte tutto non sono dei campioni ma degli ottimi giocatori. Non possono spostare gli equilibri per squadre importanti come Inter e Milan. Potrebbe guadagnarci l’Inter da uno scambio simile”.