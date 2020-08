Stringara: “Eriksen? Non è mai stato aspettato. Lo sfogo di Conte? Potrebbe avere già…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Paolo Stringara torna sullo sfogo di Conte post Atalanta-Inter. “Lui è molto pragmatico, non saprei il significato ma penso che lui potrebbe avere già qualche alternativa all’Inter. Spero per l’Inter che non sia così perché se cambi ogni anno è difficile far partire un ciclo“. L’ex nerazzurro analizza poi i primi mesi di Eriksen all’Inter: “Non è mai stato aspettato e non è mai stato messo nelle condizioni migliori per esprimersi. Non ho capito questa gestione di Conte, forse il passo del campionato italiano è diverso da quello inglese“.

(Radio Sportiva)