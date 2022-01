Stringara: “Inter? Si vede la mano di Inzaghi. Niente da invidiare ad Allegri”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Stringara, ex calciatore, ha parlato così in vista della Supercoppa tra Inter e Juve di stasera

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Stringara, ex calciatore, ha parlato così in vista della Supercoppa tra Inter e Juve di stasera: "Dybala un fastidio per Allegri? Non può esserlo per nessun allenatore al mondo. E' lui che può spostare gli equilibri nella Juventus. Al di là di Chiellini, che impersonifica lo spirito Juventus, è l'argentino che incide. Senza di lui è un Juve prevedibile, senza inventiva. Con lui in campo può succedere di tutto in ogni momento. Inzaghi come Allegri? Ho visto giocare la sua Lazio, sto vedendo giocare l'Inter e si vede la sua mano. Ha una maniera di stare in campo che è quella sua. Si riconosce la sua mano. Non ha niente da invidiare ad Allegri".