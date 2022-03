Stringara: “Inter non tagliata fuori dallo scudetto. Dybala? Lo prenderei sempre”

Il pensiero dell'ex nerazzurro a proposito del momento della squadra di Inzaghi e del possibile arrivo dell'argentino

Paolo Stringara ha parlato di vari temi a Tuttomercatoweb.com: l'ex nerazzurro si è soffermato anche su Dybala e l'eventuale passaggio all'Inter dell'argentino. "Dybala lo vorrei sempre con me, sposta gli equilibri. E' chiaro che c'è un punto interrogativo sul piano fisico, ha molti infortuni durante la stagione. Comunque sarebbe un grandissimo rinforzo per l'Inter, soprattutto con Inzaghi a cui piace far giocare bene la squadra. Mi pare anche un bravo ragazzo, non è uno che fa le bizze o che deve essere gestito in modo particolare. Tra l'altro alla Juve o in Italia un giocatore con le caratteristiche di Dybala non c'è. Non ti dà punti di riferimento e si sposta in tutte le zone del campo".