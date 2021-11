Stringara: “Inter, obbligo di vincere con lo Sheriff. Ma inconsciamente…”

Paolo Stringara, ex calciatore, a TMW Radio ha parlato così del momento dell’Inter di Simone Inzaghi verso il match di Champions League

Paolo Stringara , ex calciatore, a TMW Radio ha parlato così del momento dell’ Inter di Simone Inzaghi verso il match di Champions League con lo Sheriff di stasera: “Non è così semplice, è una squadra che è andata a vincere a Madrid. Va affrontata con le molle una sfida del genere. La convinzione viene giocando bene e facendo delle ottime prestazioni, sistemando la classifica. Questa sera è un grande evento, poi il derby lo sarà ancor di più. L'Inter però stasera ha l'obbligo di vincere. Forse inconsciamente il derby sarà in testa già stasera, ma la partita di stasera è fondamentale per il cammino in Champions e non sono ammessi errori”.

"Non credo che la Juve stia puntando tutto sulla Champions. E' una squadra che deve vincere sempre tutto. Visto ieri sera si è visto che ha altre armi per giocare, non solo arroccarsi in area e ripartire o giocare a specchio. Dybala è un campione vero e l'unico che ha. L'Inter invece è sempre lì, se la può giocare per lo Scudetto. Non credo possano lottare Juve, Roma, Lazio, l'Atalanta sì".