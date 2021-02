Stringara: “L’Inter è migliorata e ha anche avversari leggermente più deboli. Di sicuro…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Stringara ha parlato delle rose di Inter e Juve. Per l’ex giocatore i nerazzurri, che stasera affronteranno proprio i bianconeri la Juve, hanno qualcosa in più. “​La Juve è più debole, quindi l’Inter non solo è migliorata ma ha anche avversari leggermente più deboli. Di sicuro ha più possibilità di vincere lo Scudetto rispetto allo scorso anno. Quel punto finale di differenza è bugiardo, visto che la Juve aveva mollato nel finale“.

Juve e Inter di adesso si possono paragonare?

“La Juve ha cambiato tecnici e ha continuato a vincere. E’ la società che ha fatto la differenza e non chi era in panchina. Nell’Inter c’è tanta forza in panchina e meno a livello di società”.

(TMW Radio)