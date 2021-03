Stringara: “Bologna-Inter, grande occasione per i nerazzurri. Conte di certo non…”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Paolo Stringara, doppio ex di Bologna e Inter, ha fatto il punto sui nerazzurri

"Il cambio di marcia è arrivato da quando conte ha deciso di schierare i più bravi tecnicamente sulla linea mediana. In Champions è uscita ma in quelle partite Conte ha maturato questo progetto. E anche i due attaccanti ne risentono piacevolmente. Si vede giocare ora un'altra squadra. L'Inter ora ha anche tranquillità, sono le altre che non possono sbagliare. In ogni caso Conte non farà rilassare i giocatori".