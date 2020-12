Stringara: “Col Sassuolo la solita Inter: ecco il suo problema. Hakimi ha ancora in testa…”

Paolo Stringara, ex calciatore, ha parlato nel corso della trasmissione ‘Maracanà’ in onda su TMW Radio, della sfida tra l’Inter e il Borussia Monchengladbach, in programma stasera alle 21 al Borussia Park: “L’Inter ha fatto una buona partita a Sassuolo ma non l’ho vista così diversa rispetto al solito. La squadra ha problemi a fare la partita, quando gioca di rimessa è facilitata invece. Non so stasera come imposteranno la partita i tedeschi, però è ovvio che l’Inter deve vincere”.

Hakimi potrebbe rimanere ancora fuori. Che succede?

“Col Sassuolo non ha giocato perché c’erano due giocatori veloci e quindi c’era da contenere da quel lato. Io però lo farei sempre giocare Hakimi. Molto probabilmente l’equilibrio dell’Inter è questo e si deve modificare il meno possibile. Per me Hakimi ha ancora in testa il calcio offensivo di Dortmund”.