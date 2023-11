Striscione ultras Napoli alla squadra: “Aver vinto il tricolore non vi dà l’impunità”

"A pagare è stato l'allenatore ma sia ben chiaro a ogni calciatore. Non vi dà l'impunità aver vinto il tricolore". Questo il testo del grande striscione che i tifosi del Napoli hanno appeso stanotte all'esterno dello stadio di Maradona, firmandolo Curva A.

Uno striscione che esprime la forte delusione dei tifosi per questo avvio di stagione non solo su Garcia ma anche rispetto a prestazioni molto deludenti della stessa squadra che ha vinto lo scorso anno lo scudetto e quest'anno ha dimostrato importanti involuzioni nel gioco. Ora il rilancio del Napoli non è solo nelle mani del nuovo tecnico Mazzarri ma anche della squadra, ricordano gli ultras.