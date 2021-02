Suarez: “Scudetto, Inter favorita. Eriksen? Chi è bravo non si dimentica come si gioca”

Luisito Suarez, leggenda dell'Inter, ha fatto il punto sul momento dei nerazzurri dopo la vittoria contro la Lazio

INTER, VANTAGGIO COPPE - "Assolutamente, perché così eviti eventuali infortuni, la stanchezza, il lavoro di testa che ti porta via tante energie. Nelle competizioni internazionali ti viene richiesto anche un'applicazione mentale non indifferente e questo può esser determinante".

ERIKSEN - "Giusto utilizzarlo: giocando si migliora. Ha sempre fatto bene con la sua nazionale, non ci si dimentica di come si fa a giocare. Magari ha trovato difficoltà caratteriali però chi è stato bravo sa come si fa. E a pallone non ci si dimentica di giocare".