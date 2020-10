Suarez: “Dico tra tre anni che al Barcellona serve un 9 giovane. E invece non hanno mai…”

Intervenuto ai microfoni di ESPN, Luis Suarez, ex centravanti del Barcellona oggi dell’Atletico Madrid, ha parlato così della situazione attaccante nel club blaugrana, che a lungo ha inseguito Lautaro Martinez: “”Ero al Barcellona da sei anni e non ho mai avuto problemi, anzi. Dico da tre anni che il Barcellona ha bisogno di un nove giovane per farlo adattare. Non hanno mai portato qualcuno che potesse competere con me. Per anni hanno voluto prendere sempre più attaccanti perché volevano cacciarmi, ha detto.