Suarez: “Lautaro devi restare! Icardi? ha chiuso con l’Inter. Eriksen bocciato per ora”

Icardi, invece, è ancora di proprietà.

“Il rapporto è compromesso, ormai definitivamente: credo sia quasi impossibile immaginarlo di nuovo da noi. Bisognerà cercare di ottimizzare al massimo la sua cessione, così da poter prendere un altro super giocatore. Detto ciò, un rammarico c’è”.

A proposito di seconde chance: la sua idea su Nainggolan e Perisic.

“Rispetto a Icardi, le motivazioni dell’addio sono diverse: penso siano prettamente tecnico-tattiche. Peccato che siano andati via la scorsa estate, avrebbero potuto dare molto all’Inter: sono calciatori forti, da tenere nel caso in cui ci fosse la possibilità nel prossimo mercato”.

Per Eriksen il pollice è volto all’ingiù?

“Ha faticato parecchio, direi troppo: inevitabilmente va considerato bocciato, almeno per ora. In ogni caso, in Premier League e con la nazionale danese ha fatto sempre grandi cose, come può uno così disimparare a giocare a calcio? Non so se i problemi siano di natura fisica, tattica o ambientale, ma tecnicamente è tanta roba. È stato pagato parecchio, bisogna dargli fiducia”.