Repubblica – Suarez, dirigenza Juve ingannata da una bandierina. Lite furibonda tra Nedved…

Il caso Suarez regala ogni giorno nuovi particolari. L’ultimo in ordine di tempo è la chat tra il direttore sportivo della Juve, Fabio Paratici, e Ivan Zaldua, avvocato del calciatore. Una situazione spiacevole che secondo Repubblica, sta danneggiando l’immagine del capo dell’area tecnica. “Non solo per le questioni penali ed etiche ma anche sul piano meramente professionale“.

“Ma è stata tutta la dirigenza bianconera (incluso Nedved, che stabilì il contatto iniziale con Suarez) a farsi ingannare dalla bandierina tricolore che il sito Transfermarkt affiancava al nome dell’uruguayano, attribuendogli un’inesistente doppia nazionalità. Alla Continassa si racconta di un furibondo litigio tra Paratici e Nedved proprio in relazione alle vicende di Perugia. Se Paratici non rinnovasse il contratto non sarebbe però solo Suarez la causa, ma soprattutto la voglia (reciproca?) di cambiare dopo undici anni”.

(Repubblica)