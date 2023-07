Suarez, Mazzola: “Un maestro per noi. Quando scappavamo di notte dai ritiri…”

«Per me era un grandissimo amico. Ci faceva da insegnante, da maestro. Anzi, da professore. Era anche un comandante quando voleva».

«Quando noi giovani uscivamo di notte, di nascosto, ci veniva a cercare. Ci trovava sempre, ci dava due sberle e ci riportava in stanza».

«Durante i ritiri Helenio Herrera, il Mago, ci metteva a letto presto. Quando arrivava la mezzanotte o l’una, ci alzavamo e uscivamo dalla finestra. Non dalla porta perché la controllava. Ma al di là di questi aneddoti, Luisito ci ha insegnato come bisogna comportarsi nella vita».

«Era fantastico in quella posizione. Luisito era la mente della squadra, il cervello del gruppo. Lanci millimetrici, recuperi perfetti e difendeva il pallone in maniera sontuosa. Faceva tutto bene».

Vi rimproverava quando sbagliavate qualcosa?

«Un fenomeno anche in quello. Ci insegnava sempre tutto. All’intervallo spiegava gli errori da non ripetere a chi aveva magari sbagliato. Anche a me ha dato molti consigli».