Suarez: “Segnalai all’Inter Cristiano Ronaldo a 17 anni: ecco perché non arrivò”

Intervenuto negli studi di QSVS, Luis Suarez, ex calciatore dell'Inter, ha raccontato un aneddoto in merito ad un possibile approdo di Cristiano Ronaldo in nerazzurro: "L'Inter non spinse abbastanza per prenderlo quando aveva 17 anni. Io andai a vederlo perché mi chiamò un mio amico portoghese: giocava in Primavera e fece delle cose belle. Ma soprattutto io notai il fatto che tutti andavano per picchiarlo, vuol dire che uno è bravo. Andai un'altra volta a vederlo, fece ancora bene: bisognava prenderlo. Poi l'Inter però non spinse e aspettò: poi mandò anche Branca a vederlo.