Caso Suarez, Ziliani: “Ladies and gentlemen, ecco la Ministra juventina”

Continuano a far discutere gli ultimi sviluppi del caso Suarez. Fabio Paratici e l’avvocato della Juventus sono nel mirino degli inquirenti per aver negato di aver avviato contatti con le istituzioni per forzare la mano per la cittadinanza di Suarez. Il direttore sportivo ha avuto contatti con il ministro De Micheli, sua amica d’infanzia. Paolo Ziliani, attraverso il suo profilo twitter, ha sottolineato la fede juventina del ministro: “Ladies & gentlemen, ecco la Ministra juventina. Cosa non si fa per agevolare un certificato di cittadinanza a un bomber extracomunitario che magari ti fa vincere la Champions”.