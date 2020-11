Suazo: “Sarà uno scudetto anomalo fino alla fine. Inter fra le principali candidate”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, David Suazo ha parlato alla vigilia di Atalanta-Inter, con una panoramica sulla lotta scudetto. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante nerazzurro:

“L’Atalanta viene da una sconfitta importante contro il Liverpool. L’Inter tutto sommato ha fatto una figura migliore contro il Real Madrid. Sarà una partita importante per tutti e due. Sarà uno Scudetto anomalo per tutta la situazione che stiamo vivendo. Stiamo vedendo un grande Milan, così come un grande Sassuolo grazie al lavoro di De Zerbi. Le principali candidate sono Inter, Napoli e Juventus“.

(Fonte: TMW)