Il CT della Croazia Dalic ha diramato la lista dei convocati per gli impegni della nazionale croata nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

La Croazia affronterà Far Oer e Montenegro il 5 e l'8 settembre. Tra i convocati, c'è anche il nome di Petar Sucic , neo-acquisto dell'Inter.

Ecco qui l'elenco completo per la Croazia, inserita nel gruppo L e al momento seconda in classifica con 6 punti (2 vittorie in 2 partite), a -3 dalla Repubblica Ceca, che però ha già disputato 4 partite vincendone tre e perdendone una.