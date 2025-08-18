Il CT della Croazia Dalic ha diramato la lista dei convocati per gli impegni della nazionale croata nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026.
Croazia, i convocati di Dalic per Far Oer e Montenegro: c'è anche l'interista Sucic
Croazia, i convocati di Dalic per Far Oer e Montenegro: c’è anche l’interista Sucic
Il CT della Croazia Dalic ha diramato la lista dei convocati per le due sfide di qualificazioni ai Mondiali di settembre: c'è Sucic
La Croazia affronterà Far Oer e Montenegro il 5 e l'8 settembre. Tra i convocati, c'è anche il nome di Petar Sucic, neo-acquisto dell'Inter.
Ecco qui l'elenco completo per la Croazia, inserita nel gruppo L e al momento seconda in classifica con 6 punti (2 vittorie in 2 partite), a -3 dalla Repubblica Ceca, che però ha già disputato 4 partite vincendone tre e perdendone una.
