Inter, sudamericani in forma derby: Lautaro, Vidal e Sanchez in gol, Conte li aspetta

Buoni segnali per l’Inter dai propri calciatori impegnati con le rispettive Nazionali: Lukaku ed Eriksen trascinano Belgio e Danimarca, Barella illumina e propizia il gol di Pellegrini con l’Italia. A tutto ciò si aggiungono le convincenti prestazioni dei sudamericani, con Lautaro, Vidal e Sanchez tutti in rete. Sudamericani in forma derby,come scrive Tuttosport: “Lautaro Martinez, Arturo Vidal e Alexis Sanchez hanno difeso come meglio non avrebbero potuto l’onor patrio: il Toro ha segnato la rete dell’1-1 alla Bolivia (nel finale Correa ha regalato i tre punti all’Albiceleste), mentre Vidal e Sanchez, il primo su rigore, hanno marchiato il 2-2 con la Colombia“.

“Lautaro, Vidal e Sanchez hanno fatto il pieno di autostima in Nazionale prima di imbarcarsi per la lunghissima trasvolata oceanica che li riporterà oggi alla base dove li attenderà il tampone di rito prima del rientro a casa. Se tutto dovesse filare liscio, i sudamericani si presenteranno alla Pinetina soltanto domani per l’unico, vero, allenamento prima del derby di sabato, considerato che Conte utilizzerà le ore prima della partita (alle 18, altro problema) per una seduta per preparare a video la stracittadina“.