Inter, almeno uno dei cinque sudamericani torna prima? La speranza c’è

L'Inter attende novità dal Sudamerica su Matias Vecino, Arturo Vidal e Alexis Sanchez, Lautaro Martinez e Joaquin Correa

Come sottolinea La Repubblica, “la speranza c'è. L'Inter si augura di potere riaccogliere in Italia prima di sabato mattina almeno uno dei cinque giocatori sudamericani impegnati con le proprie nazionali nelle qualificazioni per Qatar 2022. I tesserati nerazzurri che al momento si trovano dall'altra parte dell'Atlantico sono l'uruguagio Matias Vecino, i due cileni Arturo Vidal e Alexis Sanchez e i due argentini, Lautaro Martinez e Joaquin Correa, che si è procurato un affaticamento muscolare. Quando si conosceranno i convocati per le tre partite in calendario, si capirà se qualcuno potrà fare rientro alla Pinetina prima del previsto per unirsi ai compagni. E uno spiraglio di speranza, per almeno uno dei cinque, c'è. Altrimenti, tutti faranno ritorno direttamente a Roma nella notte fra venerdì e sabato, appena in tempo per mettersi a disposizione in vista dalle gara delle 18 all'Olimpico contro la Lazio”, si legge.