SM – Stanotte parte il trittico dei sudamericani: ecco programma e speranza Inter

Simone Inzaghi incrocia le dita per i cinque sudamericani impegnati oltreoceano

La sosta per le nazionali porta con sé diverse preoccupazioni per i vari tecnici. Simone Inzaghi incrocia le dita sperando che i cinque sudamericani dell'Inter possano tornare in condizioni tali da poter scendere in campo contro la Lazio all'Olimpico sabato prossimo. Spiega Sport Mediaset: "Il trittico sudamericano si apre questa notte. L' Uruguay di Vecino sarà impegnato a Montevideo con la Colombia. L' Argentina di Lautaro e Correa (il secondo probabilmente in panchina) sarà di scena ad Asuncion contro il Paraguay, mentre il Cile di Vidal (squalificato) e Sanchez affronta il Perù fuori casa.

L'Inter spera di poter riabbracciare qualcuno in anticipo. I nerazzurri pensano anche ad un volo charter collettivo per riaverli direttamente a Roma venerdì prossimo: "I tempi sono stretti, l'organizzazione non semplice (le "diplomazie" sono già all'opera) ma l'Inter ci proverà. Preoccupa chiaramente la situazione in attacco dove potrebbero esserci a disposizione i soli Dzeko e Satriano, con la necessità a quel punto di avanzare nel ruolo di punta Perisic. Verrà fatto tutto il possibile per riavere in tempo i cinque, senza scordare tuttavia che tre giorni dopo (il 19 ottobre) ci sarà la sfida già decisiva in Champions contro lo Sheriff".