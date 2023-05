Play-off Serie B, contro il Bari di Esposito vince 1-0 il Sudtirol con un gol di Rover

In campo c'erano un ex Inter e un giocatore di proprietà dell'Inter, Rover ed Esposito. Nella partita di andata dei play-off di Serie B tra Sudtirol e Bari l'ha spuntata il primo. L'ex giocatore delle giovanili nerazzurre ha segnato il gol dell'1-0 che regala il primo round delle gare che decidono chi sale in Serie A, a mister Bisoli.