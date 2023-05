Suicidio Dortmund, solo 2-2 col Mainz: il Bayern vince a Colonia ed è campione di Germania

E' una giornata amarissima per il Borussia Dortmund. La squadra di Terzic non va oltre il 2-2 contro il Mainz e deve cedere il titolo al Bayern

E' una giornata amarissima per il Borussia Dortmund. Nella partita che doveva laureare i gialloneri campioni di Germania, la squadra di Terzic non va oltre il 2-2 contro il Mainz e deve cedere il titolo al Bayern Monaco, che vince il Maisterschale per l'11a volta consecutiva.