Il Sun – I riscatti di fine stagione potrebbero far ricca l’Inter. Arrivano altri top player?

Il Sun, quotidiano sportivo inglese, si sofferma sui prestiti e sugli eventuali riscatti a fine stagione dei suoi giocatori. In primis Icardi, Joao Mario e Perisic, ma si parla anche della possibile cessione di Nainggolan che non rientra nei piani nerazzurri. Un gruzzoletto che supera i 100 mln e che potrebbe essere incrementato anche da altri giocatori in uscita. Come Lazaro, attualmente al Newcastle. Secondo il giornale potrebbe essere trattenuto dal club inglese. Sono diversi i giocatori che Marotta e Ausilio hanno ceduto in prestito: Andrei Radu (Parma), Dalbert Henrique (Fiorentina), Federico DiMarco (Hellas Verona), Facendo Colidio (Sint-Truidense), Gabriel Brazao (Albacete) e Xian Emmers (Waasland-Beveren).

E allora il Sun scrive: “L’Inter è stata una grande protagonista del mercato nelle ultime sessioni. Oltre ai venti mln pagati per Eriksen i nerazzurri hanno investito su altri acquisti come Lukaku, Godin, Young e Sanchez. Se dovessero arrivare a raggiungere con le cessioni un gruzzoletto di oltre 150 mln di euro potrebbero acquistare altri top player perché mirano a tornare a vincere il primo titolo di Serie A dal 2009-2010, l’ultimo scudetto vinto dopo una serie di cinque titoli consecutivi in campionato”.

(Fonte: The Sun)