Marani: “Suning rinunci a qualcosa e aiuti l’Inter. Se ci fosse stato Moratti avrebbe…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport prima di Atalanta-Torino e Sassuolo-Spezia, Matteo Marani è tornato sulla grande vittoria dell’Inter di Antonio Conte ottenuta ieri al Franchi contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Sembra che la squadra si sia compattata molto. Secondo me si è vista l’Inter di Conte, ovvero una squadra che incarna l’anima del suo allenatore. Lui spingeva dalla tribuna, i giocatori in campo. Questo è il valore dei nerazzurri. Sono quattro partite che l’Inter non prende gol in campionato. E’ successo un fatto importante, ovvero che Inter e Juventus hanno messo a posto l’aspetto difensivo. Marotta sta facendo un gran lavoro. Auspico che Suning aiuti l’Inter. Adesso è arrivato il momento di aiutare il club, rinunciando a qualcosa. Cosa sarebbe successo se, al posto di Suning, ci fosse stato Moratti? Probabilmente avrebbe accelerato la cessione, mettendo davanti l’amore infinito per l’Inter. Questo è l’unico grande ostacolo verso la conquista del campionato. I nerazzurri sono forti come mentalità e sacrificio. La Juventus ha usato 31 giocatori, l’Inter 22. C’è differenza di rosa, ma è coperta dallo spirito“.

(Fonte: Sky Sport)