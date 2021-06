Sole 24 Ore: “Suning-Alibaba? Zhang smentisce, ma nuove voci su cessione Inter”

Il quotidiano economico fa il punto in casa nerazzurra dopo la notizia riportata ieri da Bloomberg

E' di ieri l'indiscrezione secondo la quale Alibaba e il governo di Jiangsu starebbero andando in soccorso di Suning acquistando una parte delle quote del ramo al dettaglio del colosso cinese. In molti si sono però chiesti cosa possa centrare l'Inter in questa operazione e il Sole 24 Ore ha dato la sua versione dei fatti: "Secondo le indiscrezioni, la famiglia Zhang, alla fine del riassetto, potrebbe perdere il controllo. L’investimento di Alibaba e del governo dovrebbe fornire le risorse per superare una fase di pressione finanziaria sul gruppo.