Suning alza la posta: “750mln non bastano più. Ma BC Partners vuole l’Inter a tutti i costi”

Continua la trattativa tra Suning e BC Partners per la possibile cessione dell’Inter. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il gruppo cinese, attuale proprietario del club nerazzurro, non sarebbe disposto a vendere la società per circa 750 milioni di euro, cifra circolata in queste ore:

“Suning punta a rientrare dagli investimenti fatti. La valutazione di 750 milioni, debiti compresi, non può essere sufficiente agli occhi del gruppo cinese. Tanto che Goldman Sachs, advisor della famiglia Zhang, ha già cominciato ad alzare la posta. Certo, la stessa Suning, dovendo far fronte ad una pesante crisi di liquidità, ad un certo punto potrebbe anche cedere. Peraltro, Nikos Stathopoulos, l’uomo che sta conducendo l’operazione per conto di Bc Partners, è assolutamente deciso a condurre a termine l’investimento (…). A collaborare con Stathopoulos, piuttosto, sono Marco Re e Nicola Verdun, entrambi con un passato nella Juventus“.

(Fonte: Corriere dello Sport)