Bellinazzo: “Per Suning autodistruttivo vendere l’Inter. BcPartners? Discorsi iniziati, ma solo…”

Marco Bellinazzo ha parlato delle voci su una presunta cessione dell’Inter da parte di Suning: Intervenuto a Tutti Convocati, il giornalista de Il Sole 24 Oreha parlato delle voci su una presunta cessione dell’Inter da parte di Suning:

“Inter non in vendita. Se hai messo 650mln e sei in procinto di ottenere risultati difficilmente cedi pacchetto di maggioranza. O offrono tanti soldi a Suning o sarebbe autodistruttivo. Crisi di liquidità riguarda tutti i club, anche di vertice. Già ora c’è un fondo nel pacchetto azionario dell’ Inter . A questi fondi interessa molto ora il calcio italiano. Si potrebbe allora imbastire discorso su cessione di parte delle quote. Stathopulos è un importante manager di BcPartners , sono iniziati dei discorsi con questo fondo per una partnership per ora solo su piano finanziario.”