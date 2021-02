Sole 24 Ore – Suning.com, ripercussioni sull’Inter? “Dopo le ultime notizie…”

La distanza tra le parti potrebbe ridursi dopo le ultime notizie trapelate dalla Cina in merito alla situazione di Suning

Sono giorni di fuoco per Suning, che ha ufficialmente messo in vendita il 20% delle quote del proprio asset online. E la necessità di trovare liquidità imminente da parte della proprietà potrebbe favorire, secondo il Sole 24 Ore, un'uscita rapida dall'Inter: "Sul fronte Inter, la famiglia Zhang sta sempre trattando la cessione con il private equity Bc Partners. Fra le parti c'è stata nelle ultime settimane una netta distanza in termini di prezzi: 750 milioni offerti da Bc Partners contro il miliardo richiesto dai Zhang. Ma le ultime notizie che arrivano dalla Cina potrebbero avvicinare le parti", si legge.