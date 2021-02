Inter, c’è uno snodo importante che può dare una mano nella trattativa con Bc Partners

Prosegue la trattativa tra il fondo di Londra e il colosso cinese per l'acquisizione delle quote azionarie dell'Inter

Continua l'incertezza sul futuro societario dell'Inter. Continua infatti la ricerca di Suning di un partner per poter immettere liquidità immediata nel club nerazzurro, come si legge su Il Giorno: "Suning e Bc Partners continuano a trattare, si è partiti dai 750 milioni di euro offerti dal fondo londinese con l'estremo opposto del miliardo richiesto dal colosso di Nanchino per l'intera società.