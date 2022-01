Premier League vince causa contro Suning, PPTV dovrà pagare 250 mln

La tv cinese aveva i diritti di trasmissione delle gare del campionato inglese in Cina e non aveva versato due rate causa blocco covid

La Premier League ha vinto la causa con PPTV , la tv cinese di proprietà di Suning , sui diritti del campionato inglese in Cina. L'High Court ha dato ragione alla Lega inglese dopo che il canale televisivo non aveva pagato due rate per il diritto di trasmissione del campionato inglese proprio nel Paese asiatico.

Le quote non erano state versate dopo che il campionato inglese, nel 2020, era stato sospeso per la pandemia. Ma per la sentenza dei giudici inglesi Suning (stessa proprietà Inter) dovrà versare nelle casse della Premier la cifra pattuita, 250 mln di euro circa, nonostante il blocco del campionato costituisse per PPTV la violazione del contratto.