Suning, quanto serve per cedere l’Inter? CdS: “Ecco la cifra per rientrare degli investimenti”

Non accennano a diminuire le voci di un imminente dissimpegno da parte di Suning nei confronti dell’Inter: ricerca di soci per la cessione di una parte delle quote societarie o passaggio di proprietà per la maggioranza? BC Partners sembra fare sul serio, nel frattempo il corriere dello Sport indica la cifra necessaria per imbastire l’operazione:

“Nei giorni scorsi abbiamo calcolato in circa 950 milioni il valore che servirebbe a Suning per rientrare degli investimenti effettuati. La soglia può scendere a 850 esercitando l’opzione per riacquistare la quota di LionRock e ciò spiegherebbe anche la presenza al tavolo del fondo di Hong Kong. Un’operazione difficile, in un contesto di mercato molto problematico, ma non va trascurata l’appetibilità dei club europei (italiani in particolare) in questa fase storica, soprattutto per i prezzi inferiori alle franchigie delle leghe americane“.