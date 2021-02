Suning.com in vendita. Attesi sviluppi: “Altre comunicazioni potrebbero arrivare…”

Attesi sviluppi in merito alla cessione delle quote di Suning.com: potrebbe arrivare un'ennesima comunicazione alla riapertura della Borsa di Shenzen

Il fulmine a ciel sereno di ieri legato alla volontà di Suning di cedere il 20% delle quote del proprio asset online ha fatto molto discutere. In una situazione dove però regna l'incertezza, sono attesi sviluppi a breve, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Nel comunicato diffuso alla Borsa cinese, il gruppo ha dichiarato di essere stato informato della vendita di quote dal fondatore Zhang Jindong, padre del presidente dell’Inter Steven, e dalla società madre Suning Appliance Group.