In Cina – Suning vende ancora? Pechino in aiuto ma gruppo ancora non al sicuro

Nuove indisrezioni provenienti dalla Cina gettano ulteriori ombre sulla situazione finanziaria della famiglia Zhang

Così scrive il Corriere dello Sport: "«Cos'altro dovrà vendere adesso Suning?». Questo il titolo di copertina dell'ultimo numero del magazine economico cinese, ma in lingua inglese, “Caixin”. L'immagine associata è quella di un leoncino giallo, storico simbolo di Suning, con appeso un cartellino “Sale”, ovvero “In vendita”. L'articolo collegato è un'approfondita analisi della situazione attuale del gruppo di Nanchino, che ha come incipit: «Suning non è ancora al sicuro», citando quanto dichiarato da un investitore molto vicino alla compagnia di proprietà della famiglia Zhang, che ha appena ceduto quote (per una complessiva maggioranza relativa) di Suning.com a due società di Shenzen, possedute dal governo di Pechino. L'incasso è stato di 2,3 miliardi di dollari, ma, evidentemente, non è stato sufficiente per risolvere la grave crisi di liquidità che sta attraversando il gruppo e che si sta riflettendo anche sull'Inter".