TS – Equilibrio finanziario precario, ma Suning vuole restare all’Inter: “Lo dimostrano due no”

Nonostante una difficile situazione economico-finanziaria, Suning è decisa nel continuare al timone dell'Inter . Lo conferma oggi in edicola Tuttosport, che scrive a proposito della proprietà nerazzurra:

"Ha chiuso il rifinanziamento del debito obbligazionario da 415 milioni a gennaio. Un’esposizione che si aggiunge ai 275 milioni di prestito ricevuto dal fondo californiano Oaktree Capital un anno fa. Sono cifre che danno la misura del sottilissimo equilibrio finanziario sul quale deve camminare l’Inter, costretta anche in questa sessione di mercato a subire almeno un sacrificio eccellente dopo aver già salutato Perisic a parametro zero. Suning ribadisce, però, di voler proseguire al timone dell’Inter, come dimostrano i rifiuti a cedere di fronte agli approcci di Bc Partners e del fondo sovrano saudita Pif".